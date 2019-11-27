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27 листопада 2019, середа, 21:55 6
Життя 2019-11-27T21:58:26+02:00
Українські Новини
Дружина принца Гаррі хоче народити другу дитину в США

Дружина принца Гаррі хоче народити другу дитину в США

принц Гаррі, Меган Маркл, Королівська родина
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка народила цього року первістка, може народити другу дитину на своїй батьківщині в Лос-Анджелесі (США). Таким чином подружжя може піти проти традицій королівської сім'ї. Про це повідомляє The Mirror.

Так, в ЗМІ з'явилися чутки щодо планів герцогів Сассекських завести ще одного малюка вже наступного року.

"Меган розповіла друзям, що коли прийде час народжувати наступну дитину, вона хотіла б зробити це в Лос-Анджелесі, де сама народилася і виросла. Герцогиня заявила, що під час першої вагітності, яку вона провела у Великобританії без сім'ї і друзів, їй було самотньо і некомфортно. Тому Маркл не хоче знову повторити свою помилку і готова навіть порушити традиції. Вона хоче бути впевненою, що відчуває себе щасливою, незважаючи на обурення оточуючих", - повідомили інсайдери королівського двору видання OK!.

Наголошується, що частина букмекерів скоротили ставки на те, що дружина принца Гаррі народить наступного року. Інші, навпаки, впевнені, що пара оголосить про поповнення в родині вже в лютому 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, влітку в Британії принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій.

Також раніше принц Гаррі і Меган Маркл назвали сина Арчі і познайомили його з Єлизаветою II.

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