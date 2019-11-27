Чемпіон світу з боксу Руїс битиметься з британцем Джошуа: де і коли дивитися

У суботу, 7 грудня, о 21:30 у програмі "Великий бокс" на "Інтері" – пряма трансляція поєдинку-реваншу між володарем титулу чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Енді Руїсом і британською суперзіркою Ентоні Джошуа, повідомляє прес-служба "Інтера".

Зустріч боксерів відбудеться на Diriyah Arena в Ед-Диръии, Саудівська Аравія.

В попередньому бою Руїс здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді. Для Джошуа цей сенсаційний програш став першим у кар'єрі і спричинив за собою втрату всіх чемпіонських титулів.

Офіційний претендент на поєдинок з переможцем цього протистояння – українець Олександр Усик.

Ентоні Джошуа. Фото: прес-служба "Інтера"

Як повідомляли Українські Новини, відбувся поєдинок між Кульовим і Букером. Раніше бій Гвоздика з Бетербієвим на "Інтері" зібрав майже 3 мільйони осіб перед екранами.

Тим часом українець Ломаченко став найкращим боксером у світі.