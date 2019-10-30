В воскресенье состоится поединок между Пулевым и Букером: где смотреть бокс

В воскресенье, 10 ноября, в 05:00 состоится боксерский поединок между претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым и американцем Райделлом Букером.

Встреча боксеров пройдет на арене Chukchansi Park (штат Калифорния, США), прямую трансляцию будет вести телеканал "Интер" в программе "Большой бокс", сообщает пресс-служба телеканала.

Сообщается, что Райделл Букер в начале 2000-х был подающим большие надежды боксером, которому из-за проблем с законом пришлось сделать 14-летний перерыв в спорте. Украинским болельщикам он известен как один из основных спарринг-партнеров абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика перед его дебютом в супертяжелом дивизионе. К слову, в ближайшем будущем украинца рассматривают в качестве возможного соперника для нынешнего оппонента Букера – Кубрата Пулева.

Как сообщали Українські Новини, Гвоздик нокаутом проиграл Бетербиеву бой за два пояса чемпиона мира.

Тем временем украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире.