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  • В воскресенье состоится поединок между Пулевым и Букером: где смотреть бокс
30 октября 2019, среда, 13:51 11
Спорт 2019-10-30T13:56:47+02:00
Українські Новини
В воскресенье состоится поединок между Пулевым и Букером: где смотреть бокс

В воскресенье состоится поединок между Пулевым и Букером: где смотреть бокс

Бокс, боксерский поединок, Райделл Букер, Кубрат Пулев
Кубрат Пулев Фото:
Кубрат Пулев Фото: "Интер"

В воскресенье, 10 ноября, в 05:00 состоится боксерский поединок между претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым и американцем Райделлом Букером.

Встреча боксеров пройдет на арене Chukchansi Park (штат Калифорния, США), прямую трансляцию будет вести телеканал "Интер" в программе "Большой бокс", сообщает пресс-служба телеканала.

Сообщается, что Райделл Букер в начале 2000-х был подающим большие надежды боксером, которому из-за проблем с законом пришлось сделать 14-летний перерыв в спорте. Украинским болельщикам он известен как один из основных спарринг-партнеров абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика перед его дебютом в супертяжелом дивизионе. К слову, в ближайшем будущем украинца рассматривают в качестве возможного соперника для нынешнего оппонента Букера – Кубрата Пулева.

Как сообщали Українські Новини, Гвоздик нокаутом проиграл Бетербиеву бой за два пояса чемпиона мира.

Тем временем украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире.

Больше новостей о: Бокс боксерский поединок Райделл Букер Кубрат Пулев

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