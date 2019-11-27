Електрика в центрі Києва пропало через обрив лінії: лагодити її будуть всю ніч

Сьогодні в Києві ввечері без електрики залишився центр столиці, зокрема, немає світла на Печерську, на вулиці Івана Кудрі та на бульварі Лесі Українки. Погасло світло і у Верховній Раді прямо під час слухань по екології. Про це повідомили "Стране" у компанії "ДТЕК Київські електромережі", сталося аварійне відключення через пошкодження високовольтної лінії 110 кВ.

Причини її пошкодження в компанії поки не можуть назвати. Бригади вже працюють над усуненням аварії.

"Наші співробітники на даний момент перезапитали близько 40 будинків. Ще 14 будуть найближчим часом зі світлом. Бригади будуть всю ніч ремонтувати цю лінію. Зараз споживачі переключаються диспетчерами на резервні джерела живлення", - повідомили "Країні" в компанії.

Більш детальну інформацію в "ДТЕК Київські електромережі" пообіцяли надати найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва відключилася електрика: знеструмлено Печерськ і бульвар Лесі Українки.

Раніше у Києві на Оболоні масово відключили електрику. У трансформаторній будці сталося коротке замикання і вона загорілася, після чого стався вибух. Ніхто не постраждав, але деякі вулиці на Оболоні залишилися без світла.