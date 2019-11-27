підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
27 листопада 2019, середа, 20:39 37
Європа 2019-11-27T22:30:02+02:00
Українські Новини
В Албанії через землетрус оголосили НС: загинуло 32 людини

В Албанії через землетрус оголосили НС: загинуло 32 людини

режим надзвичайної ситуації, Албанія, Землетрус

В Албанії оголосили надзвичайний стан у країні після потужного землетрусу. За останніми даними, число загиблих в результаті землетрусу збільшилася до 32 людей, ще 658 осіб отримали поранення. повідомляє Albanian Daily News..

Зокрема, уряд Албанії оголосив надзвичайний стан в Тирані і Дураццо. Захід триватиме протягом 30 днів.

Тим часом, сегодгя в Албанії стався землетрус потужністю 5,3 бала.

"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався на відстані 42 кілометрів від Тирани, що в Албанії. Населення міста становить 375 тис. осіб", - йдеться в повідомленні Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

 

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу в результаті потужного землетрусу в Албанії кількість загиблих збільшилася з 13 до 24, крім цього, 650 осіб отримали травми.

У вівторок, 26 листопада, близько 4:00 ранку за місцевим часом в Албанії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Геологічна служба США зазначила, що землетрус мало епіцентр в 30 кілометрах на північний захід від столиці Тирани на глибині 20 кілометрів. Сейсмологи повідомили, що це землетрус був найпотужнішим за останні десятиліття.

Більше новин про: режим надзвичайної ситуації Албанія Землетрус

Архів
Новини
Український військовий отримав бойову травму на Донбасі 22:14
Верховна Рада сьогодні працювала без електрики при світлі ліхтариків 21:47
Енді Руїс. Фото: прес-служба
Чемпіон світу з боксу Руїс битиметься з британцем Джошуа: де і коли дивитися 21:34
В Одеському онкодиспансері прокоментували скандал з таємною зйомкою пацієнток у гінеколога 21:12
Електрика в центрі Києва пропало через обрив лінії: лагодити її будуть всю ніч 21:12
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok