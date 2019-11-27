В Албанії через землетрус оголосили НС: загинуло 32 людини

В Албанії оголосили надзвичайний стан у країні після потужного землетрусу. За останніми даними, число загиблих в результаті землетрусу збільшилася до 32 людей, ще 658 осіб отримали поранення. повідомляє Albanian Daily News..

Зокрема, уряд Албанії оголосив надзвичайний стан в Тирані і Дураццо. Захід триватиме протягом 30 днів.

Тим часом, сегодгя в Албанії стався землетрус потужністю 5,3 бала.

"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався на відстані 42 кілометрів від Тирани, що в Албанії. Населення міста становить 375 тис. осіб", - йдеться в повідомленні Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу в результаті потужного землетрусу в Албанії кількість загиблих збільшилася з 13 до 24, крім цього, 650 осіб отримали травми.

У вівторок, 26 листопада, близько 4:00 ранку за місцевим часом в Албанії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Геологічна служба США зазначила, що землетрус мало епіцентр в 30 кілометрах на північний захід від столиці Тирани на глибині 20 кілометрів. Сейсмологи повідомили, що це землетрус був найпотужнішим за останні десятиліття.