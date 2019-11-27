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27 листопада 2019, середа, 19:56 27
Верховна Рада і партії 2019-11-27T20:04:51+02:00
Українські Новини
Депутат Кучер зі "Слуги народу" може скласти повноваження через призначення губернатором

Депутат Кучер зі "Слуги народу" може скласти повноваження через призначення губернатором

Олексій Кучер, Партія
Олексій Кучер. Фото: Олексій Кучер/Facebook
Олексій Кучер. Фото: Олексій Кучер/Facebook

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянув питання складання повноважень депутата Олексія Кучера ("Слуга народу").

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба комітету.

Після розгляду комітетом Рада може проголосувати за складання повноважень депутата Кучера.

34-річний Кучер є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу", пройшов до парламенту за округом №179 у Харківській області. Він повинен скласти повноваження у зв'язку з призначенням Президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, у Раді тиждень не можуть вирішити, що робити з заявою про зняття депутатських повноважень Кучера. Олексій Кучер став народним депутатом, вигравши за підтримки "Слуги народу" вибори в мажоритарному окрузі 179 в Харківській області. Йому опонував посів друге місце представник Опозиційного блоку.

Указом президента від 6 листопада Олексій Кучер був призначений головою Харківської обласної державної адміністрації. Після чого, згідно із Законом, вже наступного дня він написав заяву про складання депутатських повноважень.

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