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16 ноября 2019, суббота, 07:30 224 Документ
Политика 2019-11-16T07:30:01+02:00
Українські Новини
В Раде неделю не могут решить, что делать с заявлением о снятии депутатских полномочий Кучера

В Раде неделю не могут решить, что делать с заявлением о снятии депутатских полномочий Кучера

Алексей Кучер
Алексей Кучер. Фото: lb.ua
Алексей Кучер. Фото: lb.ua

Назначенный главой Харьковской ОГА Алексей Кучер еще 7 ноября написал заявление о сложении с него депутатских полномочий, однако оно еще даже не рассмотрено Регламентным комитетом.

Об этом говорится в ответе Аппарата ВР на информационный запрос Українських Новин.

"Заявление поступило в Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организационной работы Верховной Рады Украины 11 ноября и находится на обработке и подготовке к рассмотрению на заседании Комитета", - говорится в ответе.

Любопытно, что Регламентный комитет ВР уже заседал в среду 13 ноября. Однако вопрос о заявлении Кучера не был включен в повестку дня комитета и, судя по датированному 15 ноября ответу ВР на запрос, не рассматривался.

Алексей Кучер стал народным депутатом, выиграв при поддержке "Слуги народа" выборы в мажоритарном округе 179 в Харьковской области. Ему оппонировал занявший второе место представитель Оппозиционного блока.

Указом президента от 6 ноября Алексей Кучер был назначен главой Харьковской областной государственной администрации. После чего, согласно Закону, уже на следующий день он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Снятие полномочий с Кучера не сохраняет, как в случае с депутатом-списочником, парламентское кресло за "Слугой народа", а означает проведение досрочных промежуточных выборов в округе 179 в Харьковской области.

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