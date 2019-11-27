Пільгові кредити на купівлю житла: затверджено порядок надання переселенцям і учасникам АТО/ООС

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання державного пільгового кредиту на придбання житла внутрішньо переміщеним особам та учасникам Антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил.

Про це сказано в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Загальний обсяг фінансування пільгових кредитів на поточний рік становитиме 200 млн гривень, з яких 100 млн гривень будуть виділені для внутрішньо переміщених осіб.

Кредит буде надаватися на термін до 20 років, а процентна ставка становитиме 3% річних.

Об'єктом кредитування може бути квартира в багатоквартирному будинку або одноквартирного житлового будинку (як новобудови, так і вторинний ринок), якщо житло прийняте в експлуатацію не більше 25 років тому або реконструйоване не більше 15 років тому.

При цьому одержувачі кредиту самостійно вибирають житлові об'єкти.

У день укладання кредитного договору позичальник повинен сплатити внесок не менше 6%.

Розподіл бюджетних коштів між регіонами буде здійснювати Мінрегіон пропорційно до кількості зареєстрованих заяв у відповідному регіоні.

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