Пільгові кредити на купівлю житла: затверджено порядок надання переселенцям і учасникам АТО/ООС

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання державного пільгового кредиту на придбання житла внутрішньо переміщеним особам та учасникам Антитерористичної операції\/операції Об'єднаних сил. Про це сказано в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини. Загальний обсяг фінансування пільгових кредитів на поточний рік становитиме 200 млн гривень, з яких 100 млн гривень будуть виділені для внутрішньо переміщених осіб. Кредит буде надаватися на термін до 20 років, а процентна ставка становитиме 3% річних. Об'єктом кредитування може бути квартира в багатоквартирному будинку або одноквартирного житлового будинку (як новобудови, так і вторинний ринок), якщо житло прийняте в експлуатацію не більше 25 років тому або реконструйоване не більше 15 років тому. При цьому одержувачі кредиту самостійно вибирають житлові об'єкти. У день укладання кредитного договору позичальник повинен сплатити внесок не менше 6%. Розподіл бюджетних коштів між регіонами буде здійснювати Мінрегіон пропорційно до кількості зареєстрованих заяв у відповідному регіоні. Як повідомляли Українські Новини, продажа квартир на "первинці" в Києві впала на третину з початку року. Також Українські Новини писали, як не потрапити на шахраїв при покупці квартири.