Україна і РФ погоджують масштабний обмін "всіх на всіх", - росЗМІ

Київ і Москва вийшли на фінальну стадію переговорів щодо масштабного обміну "всіх на всіх". Про це в середу, 27 листопада, повідомляє РБК з посиланням на джерела.

"Зараз важливе питання - обмін всіх встановлених на всіх встановлених осіб між Києвом і Донбасом. Списки вже узгоджені і затверджені", - зазначило джерело.

За його словами, Україна готова передати "приблизно 250 осіб в обмін на 100".

"Йде активна робота, завершується етап юридичного чищення - у осіб, яких готують до обміну, різний процесуальний статус", - додав він.

Як повідомляє видання, цю інформацію також підтвердив співрозмовник, близький до Офісу президента Володимира Зеленського.

"Зокрема, він знає, прогрес за новим обміну зафіксований в чорновому варіанті комюніке, який був підготовлений експертами для лідерів нормандської четвірки і який може бути прийнятий за підсумками їхньої зустрічі", - пише видання

Як повідомляли Українські Новини, на прес-конференції в аеропорту, після звільнення полонених, Володимир Зеленський розповів, що були також досягнуті домовленості з Росією про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення кримських татар, затриманих у Росії.