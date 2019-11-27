Трудові книжки можуть стати електронними: Кабмін схвалив законопроект

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді перевести трудові книжки в електронний формат.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

Зокрема, згідно з повідомленням, Кабмін у середу схвалив законопроект про переведення в цифровий формат трудових книжок.

Очікується, що таке рішення дозволить скоротити бюрократичні процедури і оцифровувати процеси.

"Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збору купи довідок для підтвердження трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжностей у даних про роботу. Разом з тим пенсії і соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії і необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

У повідомленні наголошується, що у разі схвалення законопроекту Радою електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників - фізосіб підприємців, а також спростить пошук роботи і оформлення на роботу.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, зазначила, що законопроект допускає при бажанні можливість продовжувати дублювати інформацію про свою трудову діяльність на папері.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов підтримав скасування паперових трудових в Україні.

Тим часом міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до кінця 2019 року.