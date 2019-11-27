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  • "Укртрансгаз" оцінив вартість української газотранспортної системи в кілька мільярдів
27 листопада 2019, середа, 17:55 3
Економіка 2019-11-27T18:00:02+02:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" оцінив вартість української газотранспортної системи в кілька мільярдів

"Укртрансгаз" оцінив вартість української газотранспортної системи в кілька мільярдів

Укртрансгаз, газотранспортна система, ГТС України, укртранс
"Укртрансгаз". Фото: phl.com.ua

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" оцінила вартість української газотранспортної системи (ГТС) у 3,2 млрд гривень (без ПДВ) у той час як Кабмін затвердив модель проведення анбандлинга "Нафтогазу".

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

Згідно з ним, "Укртрансгаз" затвердив ринкову вартість активів з метою їх передачі до статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України".

Зазначається, що "Укртрансгаз" затвердив ринкову вартість переданих активів в розмірі 3,209 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня Рада прийняла закон про анбандлінг.

Новою моделлю анбандлінгу передбачається передача Фондом державного майна (ФДМУ) газотранспортної системи (ГТС) в господарське користування компанії ТОВ "Оператор ГТС України", створеної Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

У свою чергу, "Оператор ГТС" повинен подати документи на сертифікацію Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а далі сертифікацію має підтвердити Європейське енергетичне співтовариство.

Таким чином, "Оператор ГТС" отримує право комерційного використання ГТС і стає її оператором і стороною, яка підписує транзитний контракт від України з компанією "Газпром" (Росія).

При цьому, щоб забезпечити реальне відділення згідно з європейськими правилами і незалежно від "Нафтогазу", управляти компанією має окрема структура.

Зазначається, що для цього в модель вводиться компанія "Магістральні газопроводи України", і ця компанія буде заведена під управління Міністерства фінансів.

Також "Магістральні газопроводи" повинні будуть викупити ТОВ "Оператор ГТС України" у "Нафтогазу", проте так, щоб, з одного боку, скоротити ймовірність впливу керівництва НАКу на оператора, з іншого - зберегти економічний інтерес від транзиту для "Нафтогазу".

Повідомляється, що був обраний варіант викупу з розстрочкою на 15 років, при цьому щорічні платежі за "Оператора ГТС" будуть залежати від обсягів транзиту. Тим часом Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах.

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