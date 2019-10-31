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31 октября 2019, четверг, 19:07 63
Верховная Рада и партии 2019-10-31T19:09:28+02:00
Українські Новини
Рада приняла законопроект об анбандлинге: что это и зачем "Нефтегазу"

Рада приняла законопроект об анбандлинге: что это и зачем "Нефтегазу"

Верховная Рада, анбандлинг, закон об анбандлинге
Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ
Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ

Верховная Рада приняла законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). За принятие в целом законопроекта №2239-1 проголосовал 341 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В законе устанавливается, что оператором ГТС (газотранспортной системы), который находится в госсобственности и не подлежит приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

При этом запрещается полная или частичная приватизация оператора ГТС, полная или частичная приватизация основных фондов, являющихся объектами госсобственности и которая используются оператором ГТС в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа магистральными трубопроводами.

Законопроект разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа, электроэнергии и обеспечения деятельности оператора ГТС, оператора системы передачи по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Анбандлинг - это добровольное оперативное само-разукрупнение монолитных промышленных групп на более компактные, подвижные и самостоятельные структуры.

Как сообщали Українські Новини, 18 октября Рада приняла закон об анбандлинге в первом чтении.

Ранее Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нефтегаза"

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