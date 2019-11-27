Росія і Україна повинні укласти договір на транзит газу до 13 грудня, - "Нафтогаз"

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що Росія і Україна повинні укласти новий транзитний контракт до 13 грудня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передають Українські Новини.

"13 грудня - це крайня дата для укладення довгострокового контракту з резервування. У зв'язку з цим дуже важливо почати реальні переговори, тому що ми зможемо вести переговори не весь грудень, а тільки два тижні", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що це надзвичайна процедура, тому що за європейськими правилами резервувати довгострокові потужності газотранспортної системи необхідно заздалегідь.

"Зараз йдуть переговори, а обговорення, під час яких росіяни висувають певні умови для початку переговорів. Якщо буде політичний імпульс, це може активізувати реальні переговори, і у нас є шанс укласти контракт у грудні", - підсумував Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ніяких окремих переговорів про прямі закупівлі російського газу не ведеться.

Тим часом "Нафтогаз" готовий розглянути виплату "Газпромом" 3 млрд доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом.