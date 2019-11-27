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27 листопада 2019, середа, 17:12 30
Економіка 2019-11-27T18:00:03+02:00
Українські Новини
Гончарук звільнив Недашковського

Гончарук звільнив Недашковського

Юрій Недашковський, НАЕК
Юрій Недашковський Фото: прес-служби
Юрій Недашковський Фото: прес-служби

Кабінет Міністрів звільнив президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Про це в своєму Telegram написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського", - написав депутат.

Недашковський керує "Енергоатомом" з березня 2014 року.

До цього він керував компанією з лютого 2005 року по жовтень 2006 року, а також з червня 2008 року по серпень 2012 року.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив інформацію про звільнення Недашковського.

"Рішення уряду прийнято. Це була ініціатива міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля", - сказав прем'єр-міністр.

Про причини звільнення Гончарук не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році "Енергоатом" збільшив прибуток на 21%, або на 809,4 млн гривень до 4 631,8 млн гривень у порівнянні з аналогічними показниками в 2017 році.

В 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 14%, або на 5 567,6 млн гривень до 44 055,3 млн гривень.

"Енергоатом" є оператором 4 діючих атомних електростанцій, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

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