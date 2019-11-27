Іронія долі: злодій-невдаха хотів пограбувати в'язницю, але отримав термін у ній

У Вознесенській місцевій виправній колонії стався курйозний випадок. Злодій спробував пограбувати колонію, але був спійманий на гарячому. У підсумку, він отримав три роки ув'язнення. Незважаючи на те, що в Україні планують закривати в'язниці, місце для цього злочинця все ж знайшлося.

Раніше чоловік вже був судимий за крадіжки, повідомляє місцеве видання. Остання його судимість була в 2018 році, однак, чоловіка звільнили за допомогою зміни покарання на випробувальний термін. Про це також свідчить вирок, винесений Вознесенським міськрайонним судом.

Все ще перебуваючи під дією умовного терміну, чоловік знову скоїв крадіжку. 20 липня 2019 року він проник на територію виправної колонії м. Вознесенськ, потім в приміщення електричної підстанції, звідки виніс два радіатора, знятих з дизельних генераторів. Вкрадене майно він продав, виручивши суму близько 16 тисяч гривень.

У суді чоловік не став заперечувати свою провину і підтвердив сам факт злочину, а також супутні обставини. Суд визнав його винним у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 185 КК України ("Крадіжка, вчинена повторно, з проникненням у приміщення ") і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, зважаючи на те, що раніше винному вже було винесено вирок у вигляді чотирьох років позбавлення волі, в підсумку йому присудили саме цей термін.

Як повідомляли Українські Новини, зовсім недавно колектори в Миколаєві нарвалися на жінку з пістолетом, а в одній з колоній зловили кота-наркокур'єра.