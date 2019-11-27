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27 листопада 2019, середа, 13:03 65
Зовнішня політика 2019-11-27T15:15:03+02:00
Українські Новини
Німеччина вирішила виділити Україні €850 тис. гумдопомоги для Донбасу

Німеччина вирішила виділити Україні €850 тис. гумдопомоги для Донбасу

Німеччина, ADRA, Гуманітарна допомога, Донбас
Донбас. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Донбас. Фото: Міноборони/Роберто Травано

Уряд Німеччини вирішив виділити 850 тис. євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA з надання допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі в наступному році.

Про це йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні, передають Українські Новини.

"У наступному році Федеральний уряд також надасть фінансування на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні і виділить для цього близько 850 000 євро", - йдеться в ньому.

Проект ADRA надає безпосередню допомогу найбільш постраждалим особам уздовж контактної лінії в Донецькій і Луганській областях, зокрема внутрішнім переселенцям.

ADRA має намір поліпшити гуманітарну охорону, психосоціальне здоров'я жертв конфлікту, доступ до базових послуг, особливо медичних та соціальних служб, а також забезпечення питною водою.

У повідомленні також сказано, що з 2016 по 2019 роки робота ADRA вже була профінансована на 4,6 млн євро.

Крім того, ADRA внесе додаткові 200 тис. євро з власних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, в ООН вдалося зібрати 82 мільйони для жителів Донбасу.


Крім того, Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу.

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