Німеччина вирішила виділити Україні €850 тис. гумдопомоги для Донбасу

Уряд Німеччини вирішив виділити 850 тис. євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA з надання допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі в наступному році.

Про це йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні, передають Українські Новини.

"У наступному році Федеральний уряд також надасть фінансування на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні і виділить для цього близько 850 000 євро", - йдеться в ньому.

Проект ADRA надає безпосередню допомогу найбільш постраждалим особам уздовж контактної лінії в Донецькій і Луганській областях, зокрема внутрішнім переселенцям.

ADRA має намір поліпшити гуманітарну охорону, психосоціальне здоров'я жертв конфлікту, доступ до базових послуг, особливо медичних та соціальних служб, а також забезпечення питною водою.

У повідомленні також сказано, що з 2016 по 2019 роки робота ADRA вже була профінансована на 4,6 млн євро.

Крім того, ADRA внесе додаткові 200 тис. євро з власних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, в ООН вдалося зібрати 82 мільйони для жителів Донбасу.



Крім того, Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу.