За 9 місяців введення житла в експлуатацію зросло на 48%

У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2018 року введення в експлуатацію житла зрісло на 48,0% до 7,743 млн кв. м.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому 1,979 млн кв. м житлової нерухомості (або 25,6% від загальної площі) припадає на будинки, прийняті в експлуатацію згідно з порядком прийняття самобудів.

У містах було прийнято в експлуатацію 4,799 млн кв. м житла (62,0% від загальної кількості), у сільській місцевості - 2,944 млн кв. м (38,0%).

Всього було введено 87,4 тис. квартир, середня площа однієї квартири склала 88,6 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, майже тисяча сімей зможуть отримати пільгове житло.

У жовтні вартість квартир у київських новобудовах практично не змінилася.

В 2018 році введення в експлуатацію житла знизилося на 14,9% до 8,7 млн кв. м, однак при цьому обсяги виконаних будівельних робіт зросли майже більш, ніж на 4%.