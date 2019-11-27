В ООН вдалося зібрати 82 мільйони для жителів Донбасу

Про це повідомила прес-служба офісу ООН в Twitter.

"Вдячні донорам за їх підтримку нашої гуманітарної програми. На даний момент надійшло $82 млн — половина необхідної суми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловікові, жінці, хлопцю і дівчині, хто розраховує на нас", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому 2019 року в ООН створили об'єднаний фонд гуманітарної допомоги жителям Донбасу, постраждалим від війни, і закликали донорів долучитися до неї.

У вересні ООН закликала донорів активізуватися, щоб зібрати $52 млн до початку зими для забезпечення найбільш критичних гуманітарних потреб жителів окупованих територій.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі дав Росії час до 8 грудня 2020 року, щоб вона підготувала відповідь на позов України щодо тероризму. Також в листопаді ООН була прийнята резолюція проти героїзації нацизму, яку не підтримали Україна і США.