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27 листопада 2019, середа, 11:25 17 Документ
Суспільство 2019-11-27T11:54:46+02:00
Українські Новини
Реставрацію обсерваторії на горі Піп Іван оцінюють в 43 млн гривень, - тендер

Реставрацію обсерваторії на горі Піп Іван оцінюють в 43 млн гривень, - тендер

Обсерваторія, Ремонт, реставрація, Тендер, Гора Піп Іван
Гора Піп Іван. Фото: Клуб туристів Кулуар
Гора Піп Іван. Фото: Клуб туристів Кулуар

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» оголосив тендер на реставрацію будівлі обсерваторії «Білий слон», що знаходиться на горі Піп Іван Чорногорський в Івано-Франківській області. Раніше будівля постраждала від акту вандалізму і зазнала серйозної шкоди. Планується провести капітальний ремонт і повну реставрацію будівлі. Загальна очікувана вартість проекту – понад 43 млн гривень (43,456,404 грн).

Про це свідчать дані публічного аукціону, передають Українські Новини.

Згідно документації, до загального обсягу робіт входять демонтажні роботи, повний цикл робіт у підвалах, на поверхах і у вежі, покрівельні роботи, огорожа, проведення комунікацій та інше. Фінансування робіт здійснюється за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна.

 

Термін виконання робіт – до 31 грудня 2021 року.

Кінцевий термін подачі пропозицій – 7 грудня.

Аукціон призначено на 9 грудня.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, як Володимир Зеленський показав хід робіт на відреставрованому мості в Станиці Луганській.

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