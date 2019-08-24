На горе Поп Иван вандалы разрушили громоотвод: ремонт обойдется в полмиллиона гривен

В четверг, 22 августа, в украинских Карпатах на горе Поп Иван неизвестные мужчины повредили систему громоотвода. Об этом сообщает Международный научный центр Обсерватория.

Так, сообщается, что молодые мужчины залезли на медную крышу обсерватории и "вели себя вызывающе и по-хамски, не обращали внимания на дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить".

Кроме того, специалисты оценили стоимость ремонта повреждения в 600 тысяч гривен.

Также камеры видеонаблюдения зафиксировали акт вандализма. Фото вандалов уже переданы в полицию.

Вандалы на горе Поп Иван. Фото: Международный научный центр Обсерватория

Отмечается, что сейчас здание обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы.

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