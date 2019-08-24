На горе Поп Иван вандалы разрушили громоотвод: ремонт обойдется в полмиллиона гривен

В четверг, 22 августа, в украинских Карпатах на горе Поп Иван неизвестные мужчины повредили систему громоотвода. Об этом сообщает Международный научный центр Обсерватория.\r\nТак, сообщается, что молодые мужчины залезли на медную крышу обсерватории и "вели себя вызывающе и по-хамски, не обращали внимания на дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить".\r\nКроме того, специалисты оценили стоимость ремонта повреждения в 600 тысяч гривен.\r\nТакже камеры видеонаблюдения зафиксировали акт вандализма. Фото вандалов уже переданы в полицию.\r\nВандалы на горе Поп Иван. Фото: Международный научный центр Обсерватория\r\nОтмечается, что сейчас здание обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы.\r\nКак сообщали Українські Новини, во Львове с холма Славы похитили барельеф разведчика Кузнецова.\r\nРанее в Запорожской области разрушили и ограбили мемориал "Вечного огня".