Екс-начальнику поліції в Одеській області Головіну продовжили домашній арешт

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета до 26 січня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.



Суд також продовжив йому заборону виїжджати за кордон.



Крім того, Головін зобов'язаний утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними в кримінальному провадженні, а також від спілкування з працівниками Головного управлінь Національної поліції в Одеській області, працівниками інших правоохоронних органів, якщо таке спілкування не пов'язано з виконанням процесуальних і слідчих дій у кримінальних виробництвах, а також процесуальним діям в адміністративних виробництвах.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував квартири, машини і бази відпочинку екс-начальника поліції Одеської області Головіна.

Раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту і обрав йому цілодобовий домашній арешт.

НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.