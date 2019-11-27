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27 листопада 2019, середа, 11:12 16
Силові структури 2019-11-27T12:30:03+02:00
Українські Новини
Екс-начальнику поліції в Одеській області Головіну продовжили домашній арешт

Екс-начальнику поліції в Одеській області Головіну продовжили домашній арешт

Домашній арешт, електронний браслет, Вищий антикорупційний суд, Дмитро Головін
Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета до 26 січня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд також продовжив йому заборону виїжджати за кордон.

Крім того, Головін зобов'язаний утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними в кримінальному провадженні, а також від спілкування з працівниками Головного управлінь Національної поліції в Одеській області, працівниками інших правоохоронних органів, якщо таке спілкування не пов'язано з виконанням процесуальних і слідчих дій у кримінальних виробництвах, а також процесуальним діям в адміністративних виробництвах.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував квартири, машини і бази відпочинку екс-начальника поліції Одеської області Головіна.

Раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту і обрав йому цілодобовий домашній арешт.

НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

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