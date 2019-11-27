ДБР підозрює співробітників департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ у вимаганні хабарів з підприємців, - Варченко

ДБР підозрює співробітників департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ у вимаганні хабарів з

Державно бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки в департаменті охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України за підозрою в отриманні хабара співробітниками.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Отже, за попередньою версією слідства, працівники згаданого департаменту систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення і не давати хід справам. Від кожного підприємця правоохоронці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень", - написала вона.

Наголошується, що отримані гроші підозрювані відмивали через низку підконтрольних підприємств.

ДБР вже провело обшуки в приміщеннях департаменту та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

За попередньою інформацією, перший заступник начальника департаменту СБУ давав своїм підлеглим - керівникам управлінь і відділів - перелік підприємців, у яких необхідно вимагати гроші.

Потім давав чітку команду - тиснути морально, поки не сплатять певну суму.

Гроші, які деякі підприємці погоджувалися заплатити, вони переказували на рахунки благодійного фонду, після чого, за вказівкою керівництва, кошти перераховувалися на підконтрольні правоохоронцям підприємства.

Частина коштів проходила за документами як оплата за скоєння низки ремонтних робіт в адміністративних будівлях департаменту, закупівлю будівельних матеріалів і зарплату ремонтників, інші готівкою передавали посадовим особам органу, задіяних у схемі.

На даний момент вирішується питання про повідомлення винним особам про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

За вчинений злочин Кримінальний кодекс передбачає покарання за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) - позбавлення волі строком до 10 років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ за підозрою в державній зраді.

бывшего заступник міністра економіки Бровченко затримали за підозрою в державній зраді.