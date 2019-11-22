ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по подозрению в госизмене

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, объявили в розыск подполковника СБУ по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини. Он подозревается также в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Досудебное следствие установило, что работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами России собирал и передавал сведения, содержащие государственную тайну. Во избежание ответственности в 2017 году он выехал в Беларусь и не вернулся. В случае появления в Украине разыскиваемый будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Как сообщали Українськi Новини, бывшего замминистра экономики Бровченко задержали по подозрению в госизмене. Ранее крымской судье заочно дали 12 лет тюрьмы за госизмену.