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  • Під Києвом жінка кинулася під потяг і померла від смертельних травм
26 листопада 2019, вівторок, 23:48 3
Події 2019-11-27T01:00:01+02:00
Українські Новини
Під Києвом жінка кинулася під потяг і померла від смертельних травм

Під Києвом жінка кинулася під потяг і померла від смертельних травм

Смерть під потягом, Смерть, Аварія з потягом

Вчора, 25 листопада, у Київській області неподалік від смт. Бороднянка жінка кинулася під колеса швидкісного поїзда Івано-Франківськ-Київ. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що інцидент стався близько 17 години вечора на залізничних коліях неподалік від смт Бороднянка.

"Пасажирський потяг Івано-Франківськ-Київ смертельно травмував мешканку столиці. Поліція з'ясувала, що 43-річна жінка кинулася під колеса швидкісного поїзда, встановлюються причини, які спонукали її до такого вчинку", - йдеться в повідомленні.

Затримання поїздів не сталося.

Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада жінка потрапила під швидкісний поїзд біля станції "Березань", коли переходила залізничні колії у невстановленому місці.

Раніше поїзд під Києвом збив 18-річну дівчину, вона не почула його з-за навушників.

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