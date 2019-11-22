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22 ноября 2019, пятница, 14:23 45
Общество 2019-11-22T14:24:30+02:00
Українські Новини
На Киевщине поезд насмерть сбил женщину

На Киевщине поезд насмерть сбил женщину

Березань, Поезд, Смерть под поездом
Станция
Станция "Березань". Фото: Нацполиция

Женщина попала под скоростной поезд возле станции "Березань", когда переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Сообщение в полицию поступило в 19 часов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Березанского отделение полиции. Потерпевшей оказалась местная жительница 1955 года. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

На момент проведения осмотра места происшествия движение железнодорожного транспорта не прекращалось и осуществлялось по запасным путям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

"Уважаемые граждане! Соблюдайте правила личной безопасности при переходе через железнодорожные пути. Пользуйтесь переходными мостами или специально предусмотренными для этого переходами и приучайте к правилам безопасности своих детей", - говорится в сообщении.


Как сообщали Українські Новини, поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку, она не услышала его из-за наушников. 

Ранее под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.

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