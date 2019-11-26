Гончарук вирішив боротися з низьким рівнем вакцинації в Україні, почавши з себе і міністрів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вакцинувався і почав боротися з низьким рівнем вакцинації в Україні, доручивши керівникам областей розповідати населенню про ризики епідемій. Про це Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Гончарук в зв'язку з низьким рівнем вакцинації в країні починає інформаційну кампанію.

"Нормальний рівень захищеності суспільства – це коли більше 95% людей вакциновані. Це означає, що будь-яка епідемія не може швидко поширюватися. Зараз у нас показники невтішні – в окремих областях менше 50%. Це означає, що людей ввели в оману, вони ведуться на фейки в інтернеті", - написав прем'єр.

Гончарук також наполягає на необхідності пояснювати людям, що вакцинуватися безпечно і необхідно.

"Щеплення повинні запобігати поширенню інфекційних хвороб в суспільстві, а не гасити їх... Коли 9 з 10 зробили щеплення, ймовірність захворіти значно менше", - підкреслив Гончарук.

За словами міністра, проти дифтерії не вакцинувалася кожен другий дорослий, а серед дітей до року – близько 65%.

Також Гончарук розповів, що він разом з кількома міністрами вже зробили щеплення.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков публічно вакцинувався від дифтерії.

Раніше МОЗ оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця.