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26 листопада 2019, вівторок, 22:35 8
Політика 2019-11-26T22:49:22+02:00
Українські Новини
Кернес заявив, що в Харкові люди Авакова хотіли влаштувати Зеленському "коридор ганьби"

Кернес заявив, що в Харкові люди Авакова хотіли влаштувати Зеленському "коридор ганьби"

Геннадій Кернес, Володимир Зеленський, Арсен Аваков
Геннадій Кернес. Фото: sq.com.ua
Геннадій Кернес. Фото: sq.com.ua

Націоналісти, які в Харкові хотіли влаштувати "коридор ганьби" Президенту Володимиру Зеленському, є людьми глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це заявив мер Харкова Геннадій Кернес "Стране".

Так, Кернес заявив, що зазвичай губернаторів представляють у залі облради, але тоді біля самого входу зібралися 500 активістів Авакова, які хотіли зробити президенту "коридор ганьби".

"Тому губернатора представили на закритій нараді Укроборонпрому, лише б президент не побачив активістів", - зазначив Кернес.

На питання про те, звідки йому відомо, що це люди саме Авакова, Кернес заявив, що серед активістів, яких контролює Аваков, є Нацкорпус.

"Це активісти, яких контролює Аваков, серед них Нацкорпус і ще частина активістів - радикально-налаштованих людей, які до цього активно протестували проти формули Штайнмайєра", - зазначив Кернес.

Як повідомляли Українські Новини, звільнено суддю, що закрив справу Кернеса.

Раніше, 6 листопада, Зеленський їздив у Харків для представлення нового голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА), на посаду якого був погоджений Олексій Кучер замість Юлії Світличної.

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