Уволен судья, закрывший дело Кернеса

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова, закрывшего дело мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, передают Українськi Новини.

"Высший совет правосудия 23 июля 2019 рассмотрел материалы об увольнении 8 судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку и по собственному желанию", - сказано в нем.

Среди судей, уволенных в отставку, и судья Киевского райсуда Полтавы Антонов.

Как сообщали Українськi Новини, судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов обвиняет Генеральную прокуратуру и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в оказании на него давлении из-за закрытия дела мэра Харькова Геннадия Кернеса.

10 августа 2018 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по подозрению в вынесении неправосудного решения судьей Киевского районного суда Полтавы Андреем Антоновым.

Судья Антонов закрыл дело против Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах.

Судья отметил, что прокуроры не явились ни на одно из 7 назначенных заседаний для проведения дебатов.

В этой связи он счел, что прокуратура отказалась от обвинения и закрыл дело против подсудимого.