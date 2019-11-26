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26 листопада 2019, вівторок, 20:01 18
Суспільство 2019-11-26T20:13:59+02:00
Українські Новини
У Світловодську жителям почали повертати опалення

У Світловодську жителям почали повертати опалення

опалення, Відключення тепла, прорив труб
Батарея. Фото: pixabay
Батарея. Фото: pixabay

У Світловодську Кіровоградської області, де без опалення залишилися 13 тисяч осіб, почали відновлювати теплопостачання. Про це заявив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь на своїй сторінці в Facebook.

Так, Балонь повідомив, що ремонтні бригади закінчують ремонт аварійних ділянок.

"У Світловодську ремонтні бригади завершують ремонт аварійних ділянок на магістральних тепломережах та усунення локальних поривів. Почалося підключення мікрорайонів і окремих будинків до мережі теплопостачання", - написав чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, в Кіровоградській області без опалення залишилися 13 тис. осіб. Були пошкоджені трубопроводи внутрішньобудинкових та дворових мереж централізованого теплопостачання. Рятувальники розгорнули 7 пунктів обігріву. Місцева влада провела нараду для аналізу ситуації.

Тим часом до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ. А повністю підключене опалення у Волинській, Луганській, Львівській, Донецькій, Харківській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Рівненській, Тернопільській, Миколаївській, Сумській і Дніпропетровській областях.

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