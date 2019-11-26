Немає інституційної зрілості для того, щоб ефективно заборонити гральний бізнес, - депутат "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради Андрій Жупанин ("Слуга народу") вважає, що на даний момент ефективно заборонити гральний бізнес в Україні неможливо.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Мені здається, що на сьогодні у нас немає інституційної зрілості для того, щоб ефективно заборонити гральний бізнес. Станом на сьогодні ми не можемо ігнорувати той факт, що гральний бізнес працює і навіть розвивається (ми це бачимо за зростаючою кількостю нових ігрових залів на вулицях), а державний бюджет втрачає мільярди гривень, які осідають в різних кишенях, замість того щоб бути спрямованими, наприклад, на збільшення пенсій. Враховуючи реальний стан справ, Президент України запропонував легалізувати цю діяльність і поставити її в рамки державного контролю, регулюючи новостворений ринок на рівні всієї країни", - сказав Жупанин.

За його словами, нинішні законопроекти про легалізацію грального бізнесу передбачають державний контроль.

"Наприклад, держава зможе контролювати кількість ігрових автоматів, які можуть працювати по всій країні. Якщо говорити про урядовий законопроект, то це буде не більше ніж 40 тис. ігрових автоматів по всій Україні. Встановлюючи такі обмеження, можна, з одного боку, провести легалізацію гральних автоматів, а з іншого – контролювати цей вид грального бізнесу", - зазначив депутат.

Він упевнений, що легалізація цього бізнесу може дати як мінімум 3 млрд гривень щорічного прибутку в держбюджет України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".

Також Президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді прийняти закон про легалізацію грального бізнесу до грудня.