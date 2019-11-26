підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
  • Новини
  • Політика
  • Немає інституційної зрілості для того, щоб ефективно заборонити гральний бізнес, - депутат "Слуги народу"
26 листопада 2019, вівторок, 17:35 9
Політика 2019-11-26T18:04:00+02:00
Українські Новини
Немає інституційної зрілості для того, щоб ефективно заборонити гральний бізнес, - депутат "Слуги народу"

Немає інституційної зрілості для того, щоб ефективно заборонити гральний бізнес, - депутат "Слуги народу"

Слуга народу, Легалізація, гральний бізнес, Андрій Жупанин
Андрій Жупанин
Андрій Жупанин

Депутат Верховної Ради Андрій Жупанин ("Слуга народу") вважає, що на даний момент ефективно заборонити гральний бізнес в Україні неможливо.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Мені здається, що на сьогодні у нас немає інституційної зрілості для того, щоб ефективно заборонити гральний бізнес. Станом на сьогодні ми не можемо ігнорувати той факт, що гральний бізнес працює і навіть розвивається (ми це бачимо за зростаючою кількостю нових ігрових залів на вулицях), а державний бюджет втрачає мільярди гривень, які осідають в різних кишенях, замість того щоб бути спрямованими, наприклад, на збільшення пенсій. Враховуючи реальний стан справ, Президент України запропонував легалізувати цю діяльність і поставити її в рамки державного контролю, регулюючи новостворений ринок на рівні всієї країни", - сказав Жупанин.

За його словами, нинішні законопроекти про легалізацію грального бізнесу передбачають державний контроль.

"Наприклад, держава зможе контролювати кількість ігрових автоматів, які можуть працювати по всій країні. Якщо говорити про урядовий законопроект, то це буде не більше ніж 40 тис. ігрових автоматів по всій Україні. Встановлюючи такі обмеження, можна, з одного боку, провести легалізацію гральних автоматів, а з іншого – контролювати цей вид грального бізнесу", - зазначив депутат.

Він упевнений, що легалізація цього бізнесу може дати як мінімум 3 млрд гривень щорічного прибутку в держбюджет України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".

Також Президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді прийняти закон про легалізацію грального бізнесу до грудня.

Більше новин про: Слуга народу Легалізація гральний бізнес Андрій Жупанин

Архів
Новини
На столичному Виноградарі чутно вибухи: у жителів тремтіли вікна 18:08
За неофіційними даними, в Україні діють близько 5 тис. гральних залів, - депутат "Слуги народу" 17:56
США вітають повернення відповідальності за незаконне збагачення 17:40
У Києві розпочалося встановлення головної новорічної ялинки: дата початку роботи різдвяного містечка 17:37
Немає інституційної зрілості для того, щоб ефективно заборонити гральний бізнес, - депутат "Слуги народу" 17:35
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ 11:21
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok