Вже завтра питання з зарплатами вчителів і лікарів не буде вирішено, - Кабмін

Кабінет міністрів обіцяє вирішити ситуацію із заборгованістю виплат лікарям та педагогам заробітних плат, про яку раніше просив Президент України Володимир Зеленський. Прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що уряд вже завтра передасть 171,1 мільйони гривень на зарплати вчителів.

Про це повідомили на сайті Кабінету Міністрів.

"Вже завтра уряд перерозподілить 171,1 мільйони гривень на зарплати для вчителів і направить ще додатково 326 млн гривень на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям", - розповів Гончарук.

Також урядовий портал повідомив, що Моз змінює механізм виплати медичної субвенції на контрактування, тобто обсяг виділених коштів буде залежати від кількості наданих медичних послуг людям.

"Таким чином, з наступного року не буде жодних затримок з зарплатами для лікарів", - обіцяють у Кабміні.У повідомленні говориться, що Міністерство освіти і науки також "активно працює за трьома напрямками щодо недопущення заборгованості"."У наступному році в освітній субвенції вперше враховано актуальною контингент дітей. Простіше кажучи, раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, значно менше реалістичної. А насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати в останні роки. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд гривень для того, щоб враховувати кількість учнів, яка є реалістичною", - повідомляє урядовий портал.

Як повідомляли Українські Новини, міністр освіти Новосад заявила, що вчителів в Україні занадто багато. Тим часом у Польщі хочуть полегшити працевлаштування лікарів з України.