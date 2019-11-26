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26 листопада 2019, вівторок, 15:02 9
Зовнішня політика 2019-11-26T15:04:50+02:00
Українські Новини
Зеленський говорить, що може з'явиться третій розмова з Трампом - якого не було

Зеленський говорить, що може з'явиться третій розмова з Трампом - якого не було

Стенограма, Дональд Трамп, Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у ході спільної прес-конференції з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд в Таллінні, відповідаючи на запитання журналістів заявив, що у нього було тільки два розмови з Дональдом Трампом, передають Українські Новини.

"Я не дуже люблю коментувати цю історію, ви ж всі читали. Все, що було дуже секретно, все дуже відверто шанували... Ніякого блокування військової допомоги зараз немає, але не з-за моєї розмови по телефону. А все, що було в розмові, ви читали. Напевно, ще щось є, але у мене було тільки два дзвінка. У мене було тільки два дзвінка з паном Президентом США, але може з'явитися і третій, якого не було. Так буває", - сказав він.

Зеленський додав, що Україна не втручається в американські вибори і геополітику, оскільки має безліч проблем, пов'язаних з війною на Донбасі, тимчасово окупованими територіями і анексованим Росією Кримом.

"Нам є чим займатися, крім дзвінків", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Президент США Дональд Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена Хантера.

Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди - розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США Байдена.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Донльда Трампа, а свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі. А 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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