Вуглеводневе паливо можуть обкласти податком на викиди СО2

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища має намір обкласти податком на викиди СО2 всі вуглеводневе паливо.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ході презентації планів міністерства, передають Українські Новини.

"Вже напрацьовано пакет законопроектів, які передбачають реформування податку на викиди СО2. На все паливо, що має в собі СО2 складову, будуть накладені відповідні податки і на вході на будь-яке підприємство, куди потрапляє це паливо, воно буде обкладатися податком", - сказав він.

При цьому він зазначив, що ці кошти можуть бути використані тими ж підприємствами, які сплачують цей податок для того, щоб забезпечити енергоефективні заходи на своїх підприємствах і для зниження викидів СО2, для зниження власного податку на викиди СО2.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що офіційні дані про аномальному забрудненні повітря в Україні відсутні. При цьому 20 жовтня в соціальних мережах та ЗМІ стала поширюватися інформація про те, що в Україні за станом на момент появи публікацій концентрація вуглекислого газу в повітрі найвища у світі.