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26 листопада 2019, вівторок, 14:24 10
Економіка 2019-11-26T14:55:00+02:00
Українські Новини
Вуглеводневе паливо можуть обкласти податком на викиди СО2

Вуглеводневе паливо можуть обкласти податком на викиди СО2

Паливо, Вуглеводні, податок
ТЕС. Фото: reform.energy
ТЕС. Фото: reform.energy

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища має намір обкласти податком на викиди СО2 всі вуглеводневе паливо.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ході презентації планів міністерства, передають Українські Новини.

"Вже напрацьовано пакет законопроектів, які передбачають реформування податку на викиди СО2. На все паливо, що має в собі СО2 складову, будуть накладені відповідні податки і на вході на будь-яке підприємство, куди потрапляє це паливо, воно буде обкладатися податком", - сказав він.

При цьому він зазначив, що ці кошти можуть бути використані тими ж підприємствами, які сплачують цей податок для того, щоб забезпечити енергоефективні заходи на своїх підприємствах і для зниження викидів СО2, для зниження власного податку на викиди СО2.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що офіційні дані про аномальному забрудненні повітря в Україні відсутні. При цьому 20 жовтня в соціальних мережах та ЗМІ стала поширюватися інформація про те, що в Україні за станом на момент появи публікацій концентрація вуглекислого газу в повітрі найвища у світі.

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