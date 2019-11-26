Держборг у жовтні скоротився на 1,4%

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в жовтні скоротився на 1,36% або на 1,13 млрд доларів до 81,83 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець жовтня 2019 року склав 2 045,44 млрд гривень або 81,83 млрд доларів проти 1 997,75 млрд гривень, або 82,95 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 жовтня склав 1 794,99 млрд гривень (71,81 млрд доларів) проти 1 758,01 млрд гривень (73 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 38,68 млрд доларів до 39,08 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг зменшився з 826,81 млрд гривень до 818,18 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зменшився з 34,33 млрд доларів до 32,73 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 жовтня склав 250,45 млрд гривень, або 10,02 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік виріс в доларовому еквіваленті на 7,5%, або на 5,33 млрд доларів до 76,31 млрд доларів.

Україні до кінця року треба виплатити $3,3 млрд за держборгом.