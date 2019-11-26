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26 листопада 2019, вівторок, 11:00 11
Події 2019-11-26T11:45:02+02:00
Українські Новини
Невідомі спалили автомобіль в. о. керівника Одеської митниці, - Нефьодов

Невідомі спалили автомобіль в. о. керівника Одеської митниці, - Нефьодов

Підпал автомобіля, Митниця, Одеська митниця, Максим Нефьодов, Ігор Резник
Спалений автомобіль Рєзніка Фото: Нефедов в Facebook
Спалений автомобіль Рєзніка Фото: Нефедов в Facebook

Невідомі спалили автомобіль виконуючого обов'язки керівника Одеської митниці Ігоря Резника.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, який ранніше розповів про введення нових митних тарифів, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він написав, що вночі на закритій стоянці митниці спалили автомобіль Skoda Octavia, який належав родині Ігоря Резника.

"На відео видно, що хтось перебрався через забор, кинув пляшку і втік. Кому це вигідно? Купа варіантів - від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою із схемами. Наприклад, тільки вчора в Одесі затримали контейнер із технікою Apple та Sony на $300 тис. і склали протоколи на 5.7 млн. грн. щодо 4-х нових авто BMW", - написав Нефьодов.

Також глава митниці звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити оперативне і прозоре розслідування злочину.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz G63 депутата Рівненської обласної ради 58-річного Василя Кльопа в центрі Костополя (Ривнеская область).

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