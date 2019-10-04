Неизвестные сожгли автомобиль депутата облсовета в Ровенской области

Неизвестные в пятницу, 4 октября, сожгли автомобиль Mercedes-Benz G63 депутата Ровенского областного совета 58-летнего Василия Кльопа в центре Костополя (Ривнеская область).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"В Костополе полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля депутата областного совета Василия Кльопа", - сказал он.

На место пожара оперативно прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль.

Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом.

Примерно через 10 минут пожар удалось ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет.

Дом удалось спасти.

Огнем уничтожена передняя часть и салон автомобиля.

Владелец авто в то время находился в доме один.

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет, похожий на корпус пиротехнического средства типа файер.

Открыто уголовное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Кльоп - бизнесмен, владелец компании "УРСУС К", которая является крупнейшим пользователем охотничьих угодий на севере Ривненской области.

Он входит во фракцию партии "За конкретные дела" в Ровенском облсовете.

Как сообщали Українські Новини, ранее неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz S 350 депутата Ровенского городского совета, начальника отдела Ривненкого областного управления Госгеокадастра 30-летнего Святослава Стельмащука в центре Ровно.