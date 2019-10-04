Неизвестные сожгли автомобиль депутата облсовета в Ровенской области

Неизвестные в пятницу, 4 октября, сожгли автомобиль Mercedes-Benz G63 депутата Ровенского областного совета 58-летнего Василия Кльопа в центре Костополя (Ривнеская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.\r\n"В Костополе полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля депутата областного совета Василия Кльопа", - сказал он.\r\nНа место пожара оперативно прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСуществовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом.\r\nПримерно через 10 минут пожар удалось ликвидировать.\r\nЖертв и пострадавших нет.\r\nДом удалось спасти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОгнем уничтожена передняя часть и салон автомобиля.\r\nВладелец авто в то время находился в доме один.\r\nС места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет, похожий на корпус пиротехнического средства типа файер.\r\nОткрыто уголовное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКльоп - бизнесмен, владелец компании "УРСУС К", которая является крупнейшим пользователем охотничьих угодий на севере Ривненской области.\r\nОн входит во фракцию партии "За конкретные дела" в Ровенском облсовете.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz S 350 депутата Ровенского городского совета, начальника отдела Ривненкого областного управления Госгеокадастра 30-летнего Святослава Стельмащука в центре Ровно.