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  • У Черкаській області зіткнулися 10 авто і автобус з пасажирами: є постраждалі
26 листопада 2019, вівторок, 10:15 20
Події 2019-11-26T10:19:11+02:00
Українські Новини
У Черкаській області зіткнулися 10 авто і автобус з пасажирами: є постраждалі

У Черкаській області зіткнулися 10 авто і автобус з пасажирами: є постраждалі

ДСНС України, Аварія, ДТП з авто, ДТП з автобусом, ДТП з постраждалими
ДТП під Уманню. Фото: Держнс в Черкаській області
ДТП під Уманню. Фото: Держнс в Черкаській області

Під Уманню на Черкащині масштабна ДТП скувала трасу Київ – Одеса. Там зіткнулися 11 автомобілів.

Як повідомили в прес-службі ДСНС регіону, аварія сталася сьогодні, 26 листопада, о 6:54 на 225 кілометрі автодороги. Причиною зіткнення п'яти вантажівок, п'яти легковиків і рейсового автобуса сполученням "Варшава – Херсон" стала ожеледь.

На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 20 пасажирів, але ніхто з них не постраждав. Травми отримали три людини з легкових та вантажних автомобілів.

"До ліквідації наслідків ДТП залучені рятувальники на 1 спеціальному автомобілі та 6 чоловік особового складу. Рух по трасі відбувається в реверсному режимі", – зазначили в ДСНС.

ДТП під Уманню. Фото: Держнс в Черкаській областіДТП під Уманню. Фото: Держнс в Черкаській області

Як повідомляли Українські Новини, у Вінницькій області через ожеледицю перекинувся автобус з людьми. 25 листопада, в більшості західних областей країни вранці ожеледь та туман, українців попереджали про жовтий рівень небезпеки.

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