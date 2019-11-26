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26 листопада 2019, вівторок, 09:01 20
Суспільство 2019-11-26T09:57:58+02:00
Українські Новини
Вночі в Києві випав сніг, спецтехніку для прибирання вивели на вулиці

Вночі в Києві випав сніг, спецтехніку для прибирання вивели на вулиці

сніг в Києві, Спецтехніка, Сніг
Сніг у Києві. Фото: facebook.com/kievavtodor
Сніг у Києві. Фото: facebook.com/kievavtodor

У деяких районах столиці України в ніч на 26 листопада пройшов невеликий сніг. На деяких вулицях Києва навіть працювала спецтехніка, повідомляє Київавтодор у Facebook.

"У деяких районах столиці пройшов невеликий сніг. Тому спецтехніка вже працює на деяких ділянках вулично-дорожньої мережі. Спочатку були оброблені посыпочными матеріалами мости і шляхопроводи, а також покриття з бруківки. Фахівці диспетчерського центру корпорації уважно стежать за змінами погодних умов і у відповідності з актуальною синоптичною ситуацією будуть приймати необхідні заходи", - заявили в прес-службі "Київавтодору".

Київавтодор уважно стежить за погодою і, залежно від ситуації, буде приймати необхідні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пішов сніг в останній день жовтня.

Також повідомлялося, що в Україну йде сніговий циклон: синоптик попередила про різку зміну погоди.

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