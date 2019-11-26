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26 листопада 2019, вівторок, 08:58 22
Кабмін 2019-11-26T11:15:02+02:00
Українські Новини
Не підійшов колектив: Голова Нацслужби здоров'я Петренко вирішив звільнитися

Не підійшов колектив: Голова Нацслужби здоров'я Петренко вирішив звільнитися

Олег Петренко, Національна служба здоров'я, звільнення, ліки
Олег Петренко. Фото: isida.ua
Олег Петренко. Фото: isida.ua

Голова Національної служби здоров'я Олег Петренко вирішив звільнитися після того, як задекларував 1,6 млн гривень доходів за 2017.

Про це сказано в повідомленні Нацслужби здоров'я у Facebook, передають Українські Новини.

"Я сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров'я. За власним бажанням. Сподіваюся, найближчим часом уряд його підтримає. Причина - у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я і це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання. Моє рішення в такому випадку - дати новій політичній команді можливість зробити це інакше, ніж робив і щодня роблю це я", - написав він.

В березні 2018 року Кабінет Міністрів призначив Олега Петренка головою Національної служби здоров'я. У грудні 2017 року Кабінет міністрів створив Національну службу здоров'я.

На Нацслужби здоров'я було покладено функції реалізації держполітики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, проводення аналізу, моніторингу та прогнозування потреб населення в медпослуги і лікарські засоби, а також замовника медичних послуг і лікарських засобів за програмою медичних гарантій. Також Національна служба здоров'я розроблятиме проєкт програми медичних гарантій і вноситиме пропозицію щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів.

Крім того, служба буде складати, змінювати і розривати договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію в порядку, встановленому Кабміном, і забезпечуватиме функціонування електронної системи охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, Єлісєєв несподівано вирішив звільнитися з МЗС. Раніше Данилюк назвав причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку.

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