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08 ноября 2019, пятница, 14:23 310
Политика 2019-11-08T14:31:09+02:00
Українські Новини
Елисеев неожиданно решил уволиться из МИД

Елисеев неожиданно решил уволиться из МИД

МИД, Увольнение, Константин Елисеев, Заявление об отставке
Константин Елисеев. Фото: vse.media
Константин Елисеев. Фото: vse.media

Бывший заместитель главы Администрации Президента Петра Порошенко, дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе (2010-2015) Константин Елисеев решил уволиться из Министерства иностранных дел.

Об этом Елисеев написал в микроблоге Twitter.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкарьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первому главе МИД Анатолию Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации Президента, который подал Порошенко прошение об отставке.

Константин Елисеев задекларировал 492 703 гривны доходов (все - заработная плата) за 2017 год. В собственности Елисеева квартиры в Киеве площадью 114,3 кв. м (стоимостью 260 тыс. гривен на 2003 год) и 32,8 кв. м (в собственности с 1996 года, стоимость не указана), а также земельный участок в Киевской области площадью 1 тыс. кв. м (с 2012 года, стоимость не указана).

 

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