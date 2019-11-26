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26 листопада 2019, вівторок, 08:19 9
Суспільство 2019-11-26T10:45:02+02:00
Українські Новини
У Києві обмежили рух по Південному мосту на два тижні: демонтують аварійні блоки

У Києві обмежили рух по Південному мосту на два тижні: демонтують аварійні блоки

Південний міст, Обмеження руху
Південний міст. Фото: Вікіпедія
Південний міст. Фото: Вікіпедія

У Києві в черговий раз обмежать рух на Південному мосту. Про це повідомили в прес-службі комунальної клорпорацити "Київавтодор".

"На естакади Південного мосту будуть проводити демонтаж аварійних карнизних блоків. Роботи триватимуть щоденно з 27 листопада по 8 грудня", — йдеться в повідомленні "Київавтодору". З 27 листопада до 8 грудня з 9:00 до 13:00 рух буде частково обмежено у напрямку Лівого берега, а з 13:00 до 19:00 — у напрямку станції метро "Видубичі"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 листопада поновлюється обмеження швидкості руху транспорту 50 км/год на 17 вулицях столиці.

А Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн. Раніше проект передбачав 830,1 млн гривень на реконструкцію мосту. Після перезатвердження проекту його вартість складе 1 млрд 50 млн гривень, з яких 716,3 млн безпосередньо йде на будівельні роботи.

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