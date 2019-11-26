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26 листопада 2019, вівторок, 06:35 31 Документ
Кабмін 2019-11-26T06:35:02+02:00
Українські Новини
Соколовська отримала надбавку "за інтенсивність праці" вдвічі більше окладу

Соколовська отримала надбавку "за інтенсивність праці" вдвічі більше окладу

зарплати чиновників, Юлія Соколовська, зарплати Кабміну
Юлія Соколовська. Фото: прес-служба Кабміну
Юлія Соколовська. Фото: прес-служба Кабміну

Заробітна плата міністра соціальної політики Юлії Соколовської за жовтень становила 58,2 тис. гривень, її заступників - від 55,5 тис. до 63,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 92,1 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Соколовської в жовтні, становила 58 259 гривень, з них посадовий оклад – 13 090 гривень, надбавка за вислугу років – 2 749 гривень, надбавка за роботу з таємними документами – 2 618 гривень, надбавки за інтенсивність праці за серпень - жовтень – 29 852 гривень, витрати - 7 483 гривні, перерахунок зарплати за серпень – 1 108 гривень, індексація - 726 гривень.

Податки і збори склали 11 360 гривень.

Зарплата заступника міністра Наталії Ненюченко становила 63 726 гривень, Олега Коваля – 358 404 гривні, Віталія Музиченко – 62 427 гривень, зарплата заступника міністра соцполітики за євроінтеграції Сергія Ніжинського склала 55 568 гривень і держсекретаря Віктора Іванкевича – 92 133 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, перша зарплата міністра Соколовської була нижче, ніж у її заступників.

Раніше за 2018 рік Соколовська задекларувала квартири в Києві та Вінницькій області і 1,2 млн гривень доходів.

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