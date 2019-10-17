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17 октября 2019, четверг, 08:08 1094 Документ
Кабмин 2019-10-17T08:28:03+03:00
Українські Новини
Первая зарплата министра Соколовской была ниже, чем у ее замов

Первая зарплата министра Соколовской была ниже, чем у ее замов

Соколовская. Фото: пресс-служба Кабмина
Соколовская. Фото: пресс-служба Кабмина

Первая заработная плата министра социальной политики Юлии Соколовской за сентябрь составила 24,3 тыс. гривен, ее заместителей - от 26 тыс. до 32,4 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 81,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Соколовской в сентябре, составила 24 395 гривен, из них должностной оклад – 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 3 360 гривен, надбавка за работу с секретными документами – 3 200 гривен, перерасчет зарплаты за август – 1 108 гривен, индексация - 726 гривен.

Налоги и сборы составили 4 757 гривны.

Зарплата заместителя министра Наталии Ненюченко с 16 по 30 сентября составила 26 046 гривен, Олега Коваля (с 10 по 30 сентября) – 31 196 гривен, Виталия Музыченко (с 16 по 30 сентября) – 27 366 гривен, зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского (с 10 по 30 сентября) составила 32 411 гривен и госсекретаря Виктора Иванкевича – 81 162 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Соколовская задекларировала квартиры в Киеве и Винницкой области и 1,2 млн гривен доходов.

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