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25 листопада 2019, понеділок, 19:58 12
Суспільство 2019-11-25T20:45:02+02:00
Українські Новини
Вбивство кожної другої жінки відбувається її партнером або членом сім'ї, - ООН

Вбивство кожної другої жінки відбувається її партнером або членом сім'ї, - ООН

сексуальне насилля, Насилля, насилля над жінками
Насильство. Фото: pixabay
Насильство. Фото: pixabay

25 листопада, у Всесвітній день проти насильства над жінками, ООН опублікувала дані, згідно з якими, більше третини жінок щонайменше один раз у житті зазнавали насильства, в тому числі сексуального. Про це повідомляється на сайті організації.

Так, повідомляється, що у світі кожна друга убита жінка помирає від рук партнера або члена сім'ї. Кожна третя - зазнає насильства протягом життя.

Згідно з даними ООН, 650 мільйонів жінок видали заміж у дитячому віці. У той же час близько трьох мільярдів живуть в країнах, де подружнє зґвалтування не є злочином.

Крім того, жінки в 72% випадків стають потерпілими від торгівлі людьми. 75-80% з них потрапляють у сексуальне рабство.

Також щонайменше 12 млн жінок від 15 до 49 років у 30 країнах переносять операції на статевих органах, їх калічать.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві суд вперше виніс вирок чоловікові за домашнє насильство.

Раніше сотні протестувальників в Мехіко вийшли на мітинг через зґвалтування поліцейськими двох дівчат-підлітків.

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