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25 листопада 2019, понеділок, 19:32 10
Кабмін 2019-11-25T20:30:01+02:00
Українські Новини
Оржель заявив, що в регіонах немає інфраструктури для визначення рівня забруднення повітря

Оржель заявив, що в регіонах немає інфраструктури для визначення рівня забруднення повітря

Верховна Рада, забруднення повітря, Олексій Оржель
Олексій Оржель. Фото: facebook.com/Оржель
Олексій Оржель. Фото: facebook.com/Оржель

В Україні відсутня інфраструктура для визначення рівня забрудненості повітря в регіонах. Про це заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає 112.

Так, Оржель розповів, що в бюджеті на 2020 рік закладені кошти на створення такої інфраструктури.

"Відверто кажучи, і тут потрібно говорити правду і не обманювати українців, у нас немає інфраструктури, щоб визначати регіони забрудненого повітря. У бюджеті на 2020 рік ми заклали певні кошти для оновлення основних фондів для моніторингу якості повітря. І це буде не тільки на рівні, коли екоінспекція приїде і буде знімати певні показники. Це буде постійний онлайн-моніторинг. Кожен українець зможе дізнатися показники і отримати інформацію про те, яка ситуація з якістю повітря в його місті", - заявив Оржель.

Крім того, Оржель заявив, що у Верховній Раді зареєстровані законопроекти щодо реформування підходів до екологічного податку (на викиди СО2).

Як повідомляли Українські Новини, в Києві назвали місця з найбруднішим повітрям на початку листопада: лідирує проспект Перемоги, центр і Оболонь.

Раніше перевищення рівня забруднення повітря було зафіксовано в п'яти містах.

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