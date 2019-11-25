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25 листопада 2019, понеділок, 19:03 23
Економіка 2019-11-25T20:23:01+02:00
Українські Новини
Moody's поліпшило прогноз рейтингу України на "позитивний"

Moody's поліпшило прогноз рейтингу України на "позитивний"

Moody's, Рейтинг Moody's, рейтинг України
Moody's. Фото: Firstline Securities Limited
Moody's. Фото: Firstline Securities Limited

Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз рейтингу України зі "стабільного" на "позитивний".

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингу уряду України зі "стабільного" на "позитивний".

Крім того, агентство підтвердило довгострокові рейтинги емітента та пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні Саа1.

За класифікацією рейтингового агентства, боргові зобов'язання з рейтингом Caa вважаються зобов'язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні минулого року Moody's підвищило рейтинг України з Саа2 до Саа1.

Раніше Moody's прогнозував дефіцит платіжного балансу України з 5,5% ВВП.

Тим часом Україна піднялася зі 111 на 96 місце у рейтингу процвітання, в якому з 167 країн країн світу за 2019 рік.

Крім того, в 2019 році Україна піднялася з 71 64 місце у рейтингу Світового банку за умовами ведення бізнесу (Doing Business-2020).

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