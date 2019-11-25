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25 ноября 2019, понедельник, 18:29 35
Общество 2019-11-25T18:50:37+02:00
Українські Новини
Украина поднялась в рейтинге процветания на 96 место

Украина поднялась в рейтинге процветания на 96 место

Украина, Безопасность, Система образования, Рейтинг процветания, социальный капитал
Украина.Фото: pixabay
Украина.Фото: pixabay

Украина поднялась со 111 на 96 место в рейтинге процветания, в котором из 167 стран стран мира за 2019 год. Об этом говорится в ежегодном отчете аналитического центра Legatum Institute за 2019 год, передают Українськi Новини.

В общую оценку индекса процветания входит 12 позиций, по которым оценивалась Украина: безопасность (145 место из 167), личная свобода (85), качество государственных услуг (81), социальный капитал (148), условия для предпринимательства (71) и инвестиций (113), доступ к рынку и инфраструктура (87), качество экономики (87), условия жизни (69), здравоохранение (114), образование (37) и экология (127).

Так, самую высокую оценку Украина получила в сфере образования (37), а самую низкую – в сфере социального капитала (148).

Первые 3 места принадлежат Дании, Норвегии и Швейцарии.

В 2009 году Украина впервые появилась в списке стран и заняла 61 место из 104, а в 2017 - 112 место из 149.

Этот рейтинг проводится с 2007 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Украина поднялась с 71 на 64 место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business-2020). 

Также Украина покинула десятку самых опасных стран мира, и попала в топ стран самого дешевого мобильного интернета на 4 место.

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