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  • Украина поднялась в рейтинге Doing Business, но все равно очень отстает от всех соседей
24 октября 2019, четверг, 08:42 760
Экономика 2019-10-24T09:25:16+03:00
Українські Новини
Украина поднялась в рейтинге Doing Business, но все равно очень отстает от всех соседей

Украина поднялась в рейтинге Doing Business, но все равно очень отстает от всех соседей

Рейтинг, Doing Business, Алексей Гончарук, Doing Business-2019
Рейтинг. Фото: keywordteam.net
Рейтинг. Фото: keywordteam.net

Украина, которая опустилась на две позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), заняв 85 место из 141, заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook

Крупнейшие шаги за последний год Украина сделала по таким критериям:

  • "защите миноритарных акционеров" - поднявшись на 27 пунктов;
  • "получением разрешения на строительство" - государство подскочило на 10 мест вверх. 

По словам Гончарука, такие результаты являются позитивным сигналом для украинских предпринимателей и "зеленым светом" для инвесторов-иностранцев. Также премьер выразил уверенность в том, что "такими темпами наше государство, путем успешных реформ, станет магнитом для инвестиций уже в ближайшее время".

При этом 63-е место заняла Индия, а 65-е – Пуэрто Рико. На 1-м месте Новая Зеландия, на 2-м и 3-м – Сингапур и Гонконг соответственно. Россия заняла 28-е место, Польша – 40-е, Беларусь – 49-е, Словакия – 45-е, Молдова – 48-е, Румыния – 55-е, Венгрия – 52-е.

Всемирный банк ежегодно публикует итоги рейтинга по условиям ведения бизнеса (Doing Business).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Украина поднялась с 80-го на 76-е место среди 190 стран в рейтинге Doing Business. В рейтинге Doing Business-2019 Украина поднялась с 76-го на 71-е место.

Украина выбыла из топ-50 самых инновационных стран мира. И тем временем Украина покинула десятку самых опасных стран мира.

Тем временем, Украина попала в топ стран самого дешевого мобильного интернета на 4 место.

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