Зеленський схвалив повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1031 про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, за який раніше проголосували 259 депутатів Верховної Ради. Інформація про підписання законопроекту главою держави міститься в картці законопроекту на сайті парламенту, передають Українські Новини.

Зазначимо, що Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення 31 жовтня 259 голосами при мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, придбання чиновником активів, вартість яких перевищує його доходи більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі - 6,2 млн гривень) карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

При цьому під активами маються на увазі грошові кошти (в тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках або на зберіганні в банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, в тому числі криптовалюта, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи або послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім цього, в документі зазначено, що активи, вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати (зараз - 834,6 тис. гривень), що є предметом спору і на які накладено арешт із забороною використання, передаються за згодою власника або судом Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Заходи для виявлення необгрунтованих активів і збір доказів їх необгрунтованості покладаються на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), в окремих випадках - на Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генеральну прокуратуру.

Згідно з документом, прокурору з метою виявлення необгрунтованих активів і збору доказів їх необгрунтованості надається прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банкам даних, власником (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

При цьому право на звернення до суду пропонується надати прокурору САП, якщо відповідачами є прокурори НАБУ або САП - прокурорам Генпрокуратури.

Розгляд справ про визнання необгрунтованими активів і їх стягнення на користь держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Документом також визначається можливість розгляду справ про придбання чиновником незаконних активів за 3 роки до вступу закону в силу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответствености за незаконное обогащение неконституционным.

Ранее Зеленский предложил прошлому созыву Рады вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, однако голосование было провалено.