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25 листопада 2019, понеділок, 18:42 62
Суспільство 2019-11-25T18:44:24+02:00
Українські Новини
Біля НБУ мітингувальники намагалися увірватися в будівлю

Біля НБУ мітингувальники намагалися увірватися в будівлю

НБУ, Акція протесту, Мітинг, Олександр Дубинський
Мітинг під НБУ. Скріншот відео: телеграм-канал Олександра Дубинського
Мітинг під НБУ. Скріншот відео: телеграм-канал Олександра Дубинського

Учасники мітингу біля Національного банку намагалися увірватися в будівлю. Про це свідчить відео, опубліковане в телеграм-каналі депутата Верховної Ради Олександра Дубинського ("Слуга Народу"), передають Українські Новини.

На відео учасники мітингу кричали "Банду геть!".

"Кількість людей з кожним днем все більше. В середу буду там перед виїзним засіданням комітету в НБУ - зберу вимоги людей", - написав депутат.

На відео агресивно налаштовані люди намагалися увірватися в будівлю Національного банку і конфліктували з охороною.

Поліція намагалася їх витіснити.

Як відзначив Дубинський, на мітингу біля Нацбанку озвучуються кілька ключових проблем:

"Системна корупція в НБУ, яка поставлена на потік, і посилюється з кожним роком; фінансова піраміда ОВДП, побудована Нацбанком спільно з Мінфіном, на якій наживаються подільники керівництва НБУ; знищення банківської системи, коштувала великих втрат вкладникам, бізнесу і економіки в цілому; пособництво МВФ для знищення України", - йдеться в повідомленні Дубинського.

Як повідомляли Українські Новини, Савченко очолила автопробіг проти запуску ринку землі. Під час автопробігу Савченко в рупор закликала владу не дозволяти продаж землі без проведення референдуму, а також усіх небайдужих приєднатися до акції. За її словами, дозвіл продажу землі порушує Конституцію. Також вона запропонувала надсилати мішки з землею на адресу парламенту, щоб "засипати нею депутатів".

Також раніше протестуючі принесли під Раду труну з тушею свині.

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